З колишнього голови словацької спецслужби зняли звинувачення у хабарництві

Спеціалізований кримінальний суд у понеділок виправдав колишнього директора Словацької інформаційної служби (SIS) Владіміра Пчолінського за звинуваченнями в отриманні хабаря, зловживанні владою та розголошенні конфіденційної інформації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Суддя Растіслав Стієранка заявив, що не було доведено, що обвинувачений вчинив цей злочин.

Обвинувальний висновок ґрунтувався на свідченнях колишнього заступника директора SIS Бориса Бені та колишнього керівника податкових кримінальних розслідувань Людовіта Мако, які виступали в судовому процесі як відповідачі, що співпрацювали з обвинуваченим.

Обидва свідчили, що Пчолінський через них отримав хабар від бізнесмена Зорослава Коллара за те, щоб спецслужба припинила розслідування, прослуховування і стеження за ним. Звинувачення стверджувало, що Пчолінський прийняв 20 000 євро (майже півмільйона крон).

Згідно з рішенням суду, не було доведено, що Пчолінський прийняв хабар. "Я не кажу, що Пчолінський невинний, але співучасть, тобто участь у злочинному діянні підсудного, як це описав прокурор в обвинувальному акті, не була доведена", – заявив суддя.

Пчолінський був звинувачений у цій справі у 2021 році, коли ще був головою служби, але через обвинувачення подав у відставку з посади в спецслужбі. Потім Генеральна прокуратура припинила кримінальне переслідування, застосувавши надзвичайний засіб правового захисту. Однак пізніше поліція знову висунула Пчолінському звинувачення у цій справі.

Прокурор подав апеляцію на рішення суду в понеділок, тому вирок не є остаточним, і тепер справу розглядатиме Верховний суд Словацької Республіки.

У травні суддя Спеціалізованого кримінального суду Словаччини Мілан Цисарік наклав штраф у 200 тисяч євро на голову Центробанку країни Петра Кажиміра за хабар керівнику податкової служби.