С бывшего главы словацкой спецслужбы сняли обвинения во взяточничестве

Специализированный уголовный суд в понедельник оправдал бывшего директора Словацкой информационной службы (SIS) Владимира Пчолинского по обвинениям в получении взятки, злоупотреблении властью и разглашении конфиденциальной информации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Судья Растислав Стиеранка заявил, что не было доказано, что обвиняемый совершил это преступление.

Обвинительное заключение основывалось на показаниях бывшего заместителя директора SIS Бориса Бени и бывшего руководителя налоговых уголовных расследований Людовита Мако, которые выступали в судебном процессе как ответчики, сотрудничавшие с обвиняемым.

Оба свидетельствовали, что Пчолинский через них получил взятку от бизнесмена Зорослава Коллара за то, чтобы спецслужба прекратила расследование, прослушивание и слежку за ним. Обвинение утверждало, что Пчолинский принял 20 тысяч евро (почти полмиллиона крон).

Согласно решению суда, не было доказано, что Пчолинский принял взятку. "Я не говорю, что Пчолинский невиновен, но соучастие, то есть участие в преступном деянии подсудимого, как это описал прокурор в обвинительном акте, не было доказано", – заявил судья.

Пчолинский был обвинен по этому делу в 2021 году, когда еще был главой службы, но из-за обвинения подал в отставку с должности в спецслужбе. Затем Генеральная прокуратура прекратила уголовное преследование, применив чрезвычайное средство правовой защиты. Однако позже полиция снова выдвинула Пчолинскому обвинения по этому делу.

Прокурор подал апелляцию на решение суда в понедельник, поэтому приговор не является окончательным, и теперь дело будет рассматривать Верховный суд Словацкой Республики.

В мае судья Специализированного уголовного суда Словакии Милан Цисарик наложил штраф в 200 тысяч евро на главу Центробанка страны Петра Кажимира за взятку руководителю налоговой службы.