Польща анонсувала евакуацію своїх громадян з Ізраїлю

Польща розпочала підготовку евакуації для своїх громадян в Ізраїлі, які хочуть виїхати з країни через ескалацію бойових дій.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

В МЗС Польщі розраховують евакуювати з Ізраїлю близько 200 своїх громадян. Евакуація відбудеться спершу автобусами на територію Йорданії, а вже звідти організують рейс до Варшави. Така можливість виїзду буде безкоштовною.

"Ми розраховуємо, що будемо готові проводити операцію через кілька десятків годин. Йдеться і про туристів, і тих громадян Польщі, які приїхали до Ізраїлю на недовгий час", – повідомила заступниця держсекретаря в МЗС Польщі Генрика Мосьцицька-Дендис.

За її словами, Польща стане першою країною ЄС, яка евакуює громадян з Ізраїлю.

Про підготовку евакуації раніше заявила також Литва, також такі плани мають Чехія та Болгарія.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Після того почався обмін ударами. В Ізраїлі за ці кілька днів більше 20 людей загинули і багато отримали поранення.