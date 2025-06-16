Польша анонсировала эвакуацию своих граждан из Израиля

Польша начала подготовку эвакуации для своих граждан в Израиле, которые хотят уехать из страны из-за эскалации боевых действий.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

В МИД Польши рассчитывают эвакуировать из Израиля около 200 своих граждан. Эвакуация состоится сначала автобусами на территорию Иордании, а уже оттуда организуют рейс в Варшаву. Такая возможность выезда будет бесплатной.

"Мы рассчитываем, что будем готовы проводить операцию через несколько десятков часов. Речь идет и о туристах, и о тех гражданах Польши, которые приехали в Израиль на недолгое время", – сообщила заместитель госсекретаря в МИД Польши Генрика Мосьцицка-Дендис.

По ее словам, Польша станет первой страной ЕС, которая эвакуирует граждан из Израиля.

О подготовке эвакуации ранее заявила также Литва, также такие планы есть у Чехии и Болгарии.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, имеющим отношение к ядерной программе, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. После того начался обмен ударами. В Израиле за эти несколько дней более 20 человек погибли и многие получили ранения.