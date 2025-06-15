Чехія в понеділок почне евакуацію своїх громадян з Ізраїлю

Чехія у понеділок відправить репатріаційний рейс для чехів в Ізраїлі, територію якого в останні кілька днів обстрілює Іран після ударів по його ядерних та військових обʼєктах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

У чеському Міністерстві закордонних справ повідомили, що охочі евакуюватись повинні звернутись до посольства в Тель-Авіві.

За офіційними даними чеської влади, в Ізраїлі наразі перебувають 144 громадяни Чехії, а в Ірані – два. Ще кількадесят нещодавно вирушили в сусідні Йорданію та Ліван.

Речник зовнішньополітичного відомства Чехії Даніел Дрейк уточнив ČTK, що кілька чехів у понеділок вилетять з Аммана, столиці Йорданії, до Братислави словацьким репатріаційним рейсом.

Паралельно з оголошенням про евакуацію МЗС Чехії оновило рекомендації для мандрівників і попередило про небезпеку поїздок до Ізраїлю, Лівану та Йорданії. МЗС закликало чеських громадян покинути Іран ще в п'ятницю.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі загострення на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном попередив про небезпеку глобального конфлікту.

Європейські держави закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту та запропонували Тегерану негайні переговори щодо ядерної програми.