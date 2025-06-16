Міністри ЄС зберуться у відеорежимі через загострення на Близькому Сході
Міністри закордонних справ країн ЄС проведуть неформальну відеоконференцію, аби обговорити загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном після недавніх ізраїльських ударів по іранських об’єктах і ракетної відповіді Тегерана.
Про це у понеділок повідомили у пресслужбі Ради ЄС, інформує "Європейська правда".
Обговорення міністрів відбудеться у вівторок, 17 червня.
У суботу, 14 червня, глава дипломатії ЄС Кая Каллас поговорила телефоном з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Вона розповіла йому про ризик подальшої ескалації конфлікту.
Окремо в суботу Каллас виступила із заявою, у якій відзначила, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Проте, за її словами, тривала безпека досягається за допомогою дипломатії, а не військових дій.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомляв, що ситуація на Близькому Сході буде серед пріоритетів саміту G7, що пройде цього тижня в Канаді.
Тим часом Велика Британія нарощує свої сили на Близькому Сході у відповідь на останню ескалацію між Ізраїлем та Іраном.