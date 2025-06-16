Міністри ЄС зберуться у відеорежимі через загострення на Близькому Сході

Міністри закордонних справ країн ЄС проведуть неформальну відеоконференцію, аби обговорити загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном після недавніх ізраїльських ударів по іранських об’єктах і ракетної відповіді Тегерана.

Про це у понеділок повідомили у пресслужбі Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

Обговорення міністрів відбудеться у вівторок, 17 червня.

У суботу, 14 червня, глава дипломатії ЄС Кая Каллас поговорила телефоном з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Вона розповіла йому про ризик подальшої ескалації конфлікту.

Окремо в суботу Каллас виступила із заявою, у якій відзначила, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Проте, за її словами, тривала безпека досягається за допомогою дипломатії, а не військових дій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомляв, що ситуація на Близькому Сході буде серед пріоритетів саміту G7, що пройде цього тижня в Канаді.

Тим часом Велика Британія нарощує свої сили на Близькому Сході у відповідь на останню ескалацію між Ізраїлем та Іраном.