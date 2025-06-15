Британія посилює військову присутність на Близькому Сході на тлі ескалації

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що його країна нарощує свої сили на Близькому Сході у відповідь на останню ескалацію між Ізраїлем та Іраном.

Про це він сказав на шляху до саміту "Групи семи" в Канаді, передає "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Стармер заявив, що Британія перекидає в регіон Близького Сходу "військові ресурси, включно з літаками, для надання екстреної допомоги в разі потреби".

"Я чітко усвідомлюю наші обов'язки та зобов'язання, а також свої обов'язки як прем'єр-міністра Великої Британії", – додав він.

Британський премʼєр також розповів про розмови з низкою світових лідерів, зокрема президентом США Дональдом Трампом, у яких пролунали побоювання щодо ескалації.

"У нас справді є давні побоювання щодо ядерної програми Ірану і ми визнаємо право Ізраїлю на самооборону. Але я абсолютно впевнений, що ситуація має рухатись у бік деескалації", – зазначив Стармер.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

Європейські держави закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту та запропонували Тегерану негайні переговори щодо ядерної програми.