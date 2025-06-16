Министры ЕС соберутся в видеорежиме из-за обострения на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел стран ЕС проведут неформальную видеоконференцию, чтобы обсудить обострение конфликта между Израилем и Ираном после недавних израильских ударов по иранским объектам и ракетного ответа Тегерана.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Совета ЕС, информирует "Европейская правда".

Обсуждение министров состоится во вторник, 17 июня.

В субботу, 14 июня, глава дипломатии ЕС Кая Каллас поговорила по телефону с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Она рассказала ему о риске дальнейшей эскалации конфликта.

Отдельно в субботу Каллас выступила с заявлением, в котором отметила, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Однако, по ее словам, длительная безопасность достигается с помощью дипломатии, а не военных действий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке будет среди приоритетов саммита G7, который пройдет на этой неделе в Канаде.

Между тем Великобритания наращивает свои силы на Ближнем Востоке в ответ на последнюю эскалацию между Израилем и Ираном.