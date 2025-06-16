FT: ЄС хоче вийти з орбіти російського "атома", але зіткнувся з перешкодами

Брюссель цього тижня представить правові механізми для остаточного припинення імпорту російських викопних енергоносіїв до ЄС – проте боротьба з залежністю від російських ядерних технологій залишається важчим завданням.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Financial Times.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС заплатили Росії понад 200 млрд євро за енергоносії. Імпорт вугілля та нафти вже потрапив під санкції, а відмовитись від російського газу планують до 2027 року.

Частка ядерного палива в оплатах невелика – близько 700 млн євро з 22 млрд у 2024 році, за даними аналітичного центру Bruegel. Проте ризики для енергетичної безпеки ЄС залишаються високими у разі раптового припинення поставок з боку Москви.

ЄС має 101 ядерний реактор, із них 19 – радянського типу ВВЕР, які особливо залежать від російських паливних і технічних рішень. Загалом Росія забезпечує 20–25% потреб ЄС у природному, конвертованому та збагаченому урані.

Єврокомісія прагне до повної відмови від імпорту з РФ у галузі ядерної енергетики у 2030-х роках, однак визнає, що це потребуватиме щонайменше 241 млрд євро інвестицій у створення власного ядерного ланцюга постачання.

Проти швидкого виходу з російської орбіти виступають Угорщина та Словаччина, які, разом із Чехією, Болгарією та Фінляндією, мають реактори ВВЕР.

У спільній заяві міністри з Угорщини й Словаччини попередили, що такі плани сприятимуть зростанню та нестабільності цін, а також поставлять під загрозу енергетичну безпеку їхніх країн.

Водночас у Брюсселі наголошують: поступове припинення імпорту з РФ дозволить уникнути цінових стрибків і дасть час на адаптацію.

З 2022 року ЄС намагається диверсифікувати джерела урану, зокрема через імпорт із Казахстану, Канади та Нігеру. Проте політична нестабільність у Нігері – сьомому за обсягами виробнику урану у світі – викликає занепокоєння в Брюсселі.

Ще складніше – налагодити перетворення видобутого урану на більш легко оброблюваний газ. Наразі цю екологічно брудну й малоприбуткову галузь країни ЄС охоче делегували Росії. Створення конкурентної альтернативи російському "Росатому", який пропонує значно нижчі ціни, стане одним із найскладніших викликів для європейської ядерної незалежності, визнають посадовці ЄС.

Нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сійярто анонсував "велику битву" з приводу відмови від російських енергоресурсів і заявив, що його країна, а також Словаччина будуть проти.

16 червня Рада ЄС з енергетичних питань обговорює поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які все ще продовжують купувати країни-члени.