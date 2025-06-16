FT: ЕС хочет выйти из орбиты российского "атома", но столкнулся с препятствиями

Брюссель на этой неделе представит правовые механизмы для окончательного прекращения импорта российских ископаемых энергоносителей в ЕС – однако борьба с зависимостью от российских ядерных технологий остается более трудной задачей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Financial Times.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС заплатили России более 200 млрд евро за энергоносители. Импорт угля и нефти уже попал под санкции, а отказаться от российского газа планируют до 2027 года.

Доля ядерного топлива в оплатах небольшая – около 700 млн евро из 22 млрд в 2024 году, по данным аналитического центра Bruegel. Однако риски для энергетической безопасности ЕС остаются высокими в случае внезапного прекращения поставок со стороны Москвы.

ЕС имеет 101 ядерный реактор, из них 19 – советского типа ВВЭР, которые особенно зависят от российских топливных и технических решений. В целом Россия обеспечивает 20-25% потребностей ЕС в природном, конвертированном и обогащенном уране.

Еврокомиссия стремится к полному отказу от импорта из РФ в области ядерной энергетики в 2030-х годах, однако признает, что это потребует не менее 241 млрд евро инвестиций в создание собственной ядерной цепи поставок.

Против быстрого выхода из российской орбиты выступают Венгрия и Словакия, которые, вместе с Чехией, Болгарией и Финляндией, имеют реакторы ВВЭР.

В совместном заявлении министры из Венгрии и Словакии предупредили, что такие планы будут способствовать росту и нестабильности цен, а также поставят под угрозу энергетическую безопасность их стран.

В то же время в Брюсселе отмечают: постепенное прекращение импорта из РФ позволит избежать ценовых скачков и даст время на адаптацию.

С 2022 года ЕС пытается диверсифицировать источники урана, в частности через импорт из Казахстана, Канады и Нигера. Однако политическая нестабильность в Нигере – седьмом по объемам производителе урана в мире – вызывает беспокойство в Брюсселе.

Еще сложнее – наладить преобразование добытого урана в более легко обрабатываемый газ. Сейчас эту экологически грязную и малоприбыльную отрасль страны ЕС охотно делегировали России. Создание конкурентной альтернативы российскому "Росатому", который предлагает значительно более низкие цены, станет одним из самых сложных вызовов для европейской ядерной независимости, признают чиновники ЕС.

Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал "большую битву" по поводу отказа от российских энергоресурсов и заявил, что его страна, а также Словакия будут против.

16 июня Совет ЕС по энергетическим вопросам обсуждает постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые все еще продолжают покупать страны-члены.