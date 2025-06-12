Сійярто заявив, що Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів з РФ

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто анонсував "велику битву" у Люксембурзі з приводу відмови від російських енергоресурсів і заявив, що його країна, а також Словаччина будуть проти.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами Сійярто, у понеділок в Люксембурзі буде велика битва.

"Пропозиція Фон дер Ляєн-Зеленського, яка хоче змусити нас не купувати природний газ, нафту та ядерне паливо у Росії, буде на порядку денному Ради міністрів енергетики", – заявив він..

На думку угорського міністра, Брюссель хоче підтримати Україну, збільшивши або втричі витрати на проживання угорських сімей.

"Сьогодні обговорили наші позиції по телефону з моїм словацьким колегою Юраєм Бланаром і домовилися, що ми не можемо прийняти таке грубе порушення нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики – справа суверенітету, і ніхто ззовні не може втручатися в це", – зазначив Сійярто.

"Ні заради Брюсселя, ні Києва ми не готові обміняти наявні джерела енергії на дорожчі та більш небезпечні! У понеділок в Люксембурзі захистимо угорські родини від плати в два-три рази більше ніж раніше через шантаж президента Зеленського!" – запевнив угорський міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Після цього прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".

Зазначимо, що це не перший раз, коли Фіцо погрожує заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії.