У Німеччині засудили до довічного увʼязнення сирійця за злочини проти людяності

Вищий суд Франкфурта-на-Майні в понеділок засудив до довічного увʼязнення сирійського лікаря Алаа М., звинуваченого у воєнних злочинах і тортурах у Сирії протягом 2011-2012 років.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні суду.

40-річний Алаа М., як встановив суд, у 2011 та 2012 роках працював цивільним лікарем у військовому госпіталі в сирійському місті Хомс та слідчому ізоляторі сирійської військової розвідки, де завдавав ушкоджень противникам режиму Башара Асада.

Серед злочинів Алаа М. – каліцтво хлопчика віком 14-15 років, чиї геніталії він обробив дезінфекційним спиртом, залишивши опіки, побиття пацієнтів сечовим катетером і кулаками, а також виправлення пацієнту перелому гомілки без анестезії.

Інший епізод стосується жорстокого поводження з двома ув'язненими пацієнтами, один з яких страждав на епілепсію і мав судоми. Одному з них він дав таблетку, від якої чоловік помер.

Одного ув'язненого, який чинив опір, обвинувачений вбив за допомогою ін'єкції, "оскільки хотів продемонструвати свою владу перед іншими ув'язненими, а також покарати його, щоб придушити повстання частини сирійського населення", заявив суд Франкфурта.

Після виїзду із Сирії Алаа М. влаштувався в Німеччині ортопедом і протягом майже десяти років працював у різних клініках, востаннє – у федеральній землі Гессен. Там його впізнали кілька жертв, після чого у 2020 році поліція затримала лікаря.

Суд над чоловіком розпочався у січні 2022 року. Прокуратура вимагала довічного увʼязнення, а захист просив виправдати чоловіка за звинуваченням у вбивстві, оскільки він нібито не працював у Хомсі в той період.

Німецькі суди вже не вперше виносять вироки у звʼязку з міжнародними злочинами, скоєними під час громадянської війни в Сирії. Прецедент заклав судовий процес, який завершився у 2022 році довічним увʼязненням для сирійського полковника Анвара Р.

У червні вищий суд німецького міста Штутгарт засудив 33-річного сирійця до довічного ув'язнення за злочини проти людяності та воєнні злочини під час громадянської війни в Сирії.