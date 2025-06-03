У Німеччині засудили сирійця за злочини режиму Асада

Вищий суд німецького міста Штутгарт у вівторок засудив 33-річного сирійця до довічного ув'язнення за злочини проти людяності та воєнні злочини під час громадянської війни в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Суд встановив, що засуджений сирієць незабаром після початку громадянської війни в країні у 2011 році приєднався до шиїтського збройного угруповання "Хезболла", яке воювало на боці режиму Башара Асада.

Чоловік скоїв кілька злочинів, зокрема застрелив сімʼю під час рейду на їхній дім у серпні 2012 року, катував 27-річного чоловіка у квітні 2013-го і пограбував та катував 40-річного торговця.

Під час судового процесу, що тривав із середини жовтня 2024 року, було допитано 30 свідків – переважно вихідців із Сирії. Судовий розгляд тривав 42 дні.

33-річного підсудного засудили до довічного увʼязнення за злочини проти людяності та воєнні злочини. Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений.

Німецькі суди вже не вперше виносять вироки у звʼязку з міжнародними злочинами, скоєними під час громадянської війни в Сирії.

Прецедент заклав судовий процес, який завершився у 2022 році довічним увʼязненням для сирійського полковника Анвара Р.

Минулого тижня повідомлялось, що у Німеччині взяли під варту 47-річного громадянина Сирії, підозрюваного в участі у систематичних тортурах в одній із в’язниць режиму Башара Асада.