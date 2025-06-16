В Германии приговорили к пожизненному заключению сирийца за преступления против человечности

Высший суд Франкфурта-на-Майне в понедельник приговорил к пожизненному заключению сирийского врача Алаа М., обвиняемого в военных преступлениях и пытках в Сирии в течение 2011-2012 годов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении суда.

40-летний Алаа М., как установил суд, в 2011 и 2012 годах работал гражданским врачом в военном госпитале в сирийском городе Хомс и следственном изоляторе сирийской военной разведки, где наносил повреждения противникам режима Башара Асада.

Среди преступлений Алаа М. – увечье мальчика в возрасте 14-15 лет, чьи гениталии он обработал дезинфицирующим спиртом, оставив ожоги, избиение пациентов мочевым катетером и кулаками, а также вправление пациенту перелома голени без анестезии.

Другой эпизод касается жестокого обращения с двумя заключенными пациентами, один из которых страдал эпилепсией и имел судороги. Одному из них он дал таблетку, от которой мужчина умер.

Одного заключенного, который сопротивлялся, обвиняемый убил с помощью инъекции, "поскольку хотел продемонстрировать свою власть перед другими заключенными, а также наказать его, чтобы подавить восстание части сирийского населения", заявил суд Франкфурта.

После выезда из Сирии Алаа М. устроился в Германии ортопедом и в течение почти десяти лет работал в разных клиниках, последний раз – в федеральной земле Гессен. Там его опознали несколько жертв, после чего в 2020 году полиция задержала врача.

Суд над мужчиной начался в январе 2022 года. Прокуратура требовала пожизненного заключения, а защита просила оправдать мужчину по обвинению в убийстве, поскольку он якобы не работал в Хомсе в тот период.

Немецкие суды уже не впервые выносят приговоры в связи с международными преступлениями, совершенными во время гражданской войны в Сирии. Прецедент заложил судебный процесс, который завершился в 2022 году пожизненным заключением для сирийского полковника Анвара Р.

В июне высший суд немецкого города Штутгарт приговорил 33-летнего сирийца к пожизненному заключению за преступления против человечности и военные преступления во время гражданской войны в Сирии.