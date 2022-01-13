Суд у Німеччині виніс історичний вирок у справі про катування сирійським режимом

Німецький суд засудив колишнього сирійського полковника до довічного ув'язнення за злочини проти людяності.

Про це повідомило видання Deutsche Welle, пише "Європейська правда".

Судове переслідування полковника Анвара Р. відбувалося за принципом універсальної юрисдикції, який дозволяє притягувати до відповідальності за можливі військові злочини, скоєні іноземцями в інших державах.

Суд у Кобленці в землі Рейнланд-Пфальц став першим у світі, який пов’язав злочини проти людяності з сирійською державою.

58-річний колишній полковник Анвар Р. заперечував, що застосовував тортури або давав інструкції іншим особам вчинити катування.

Вважалося, що злочини відбулися в 2011 і 2012 роках — на ранніх етапах громадянської війни в Сирії.

Анвар Р. нібито відповідальний за катування щонайменше 4000 людей у ​​в'язниці генеральної розвідувальної служби в Дамаску. Вважається, що там загинули щонайменше 30 в’язнів.

Підсудного звинувачували в нагляді за допитами, які включали "удари електричним струмом", побиття "кулаками та батогами", зґвалтування та сексуальне насильство, а також позбавлення сну.

Обвинувачення вимагало довічного ув'язнення, просячи суд виключити звільнення протягом перших 15 років через тяжкість злочинів.

Анвар Р., який вважається приналежним до режиму Башара Асада, був заарештований в Німеччині в 2019 році після втечі з Сирії.

У Раді Безпеки ООН Росія та Китай наклали вето на спроби західних держав передати злочини в межах сирійської кризи на розгляд до Міжнародного кримінального суду. В результаті у тих, хто пережив тортури та атаки з використанням хімічної зброї, залишилися обмежені можливості добиватися правосуддя.