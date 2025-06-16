Лувр несподівано зупинив роботу

Лувр – найвідвідуваніший музей світу – залишився зачиненим у понеділок через спонтанний страйк працівників, які заявили про виснаження, хронічну нестачу персоналу та нестерпні умови праці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Спонтанна акція протесту виникла під час внутрішньої наради – працівники галерей, продавці квитків та охоронці відмовилися працювати, висловивши протест проти неконтрольованого напливу туристів, погіршення інфраструктури та відсутності достатньої підтримки з боку адміністрації.

Один із профспілкових лідерів описав ситуацію як "неприйнятну та небезпечну".

На площі перед музеєм вишикувалися здивовані туристи з квитками в руках – офіційного попередження про закриття музею не було.

Страйк став сигналом глибших системних проблем, які накопичувалися роками.

Лувр, як і багато інших туристичних об'єктів у Європі, потрапив у пастку надмірного туризму – кількість відвідувачів перевищує інфраструктурні можливості музею. Щоденні натовпи, температурні коливання, застаріле обладнання та протікання даху стали частиною реальності для працівників музею.

Закриття сталося всього через кілька місяців після того, як президент Франції Емманюель Макрон представив десятирічний план порятунку Лувру, спрямований саме на подолання цих проблем. Але події понеділка показали, що музей не має часу чекати та потрібні негайні дії.

Лувр закривався лише у виняткових випадках – під час війни, пандемії COVID-19 або рідкісних протестів.