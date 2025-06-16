Лувр неожиданно прекратил работу

Лувр – самый посещаемый музей мира – остался закрытым в понедельник из-за спонтанной забастовки работников, которые заявили об истощении, хронической нехватке персонала и невыносимых условиях труда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Спонтанная акция протеста возникла во время внутреннего совещания – работники галерей, продавцы билетов и охранники отказались работать, выразив протест против неконтролируемого наплыва туристов, ухудшения инфраструктуры и отсутствия достаточной поддержки со стороны администрации.

Один из профсоюзных лидеров описал ситуацию как "неприемлемую и опасную".

На площади перед музеем выстроились удивленные туристы с билетами в руках – официального предупреждения о закрытии музея не было.

Забастовка стала сигналом более глубоких системных проблем, которые накапливались годами.

Лувр, как и многие другие туристические объекты в Европе, попал в ловушку чрезмерного туризма – количество посетителей превышает инфраструктурные возможности музея. Ежедневные толпы, температурные колебания, устаревшее оборудование и протекание крыши стали частью реальности для работников музея.

Закрытие произошло всего через несколько месяцев после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон представил десятилетний план спасения Лувра, направленный именно на преодоление этих проблем. Но события понедельника показали, что музей не имеет времени ждать и нужны немедленные действия.

Лувр закрывался только в исключительных случаях – во время войны, пандемии COVID-19 или редких протестов.