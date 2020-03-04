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Музей Лувра відновив роботу після кількаденного закриття через коронавірус

Середа, 4 березня 2020, 14:52

Музей Лувра відновлює роботу після того як його керівництво вжило заходів для зменшення побоювань працівників щодо зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Співробітники музею Лувра, які залишилися без роботи з неділі через страх заразитися коронавірусом, проголосували в середу за відновлення роботи, що дозволило найпопулярнішому світовому музею відкрити свої двері в другій половині дня.

Керівництво представило цілий ряд нових антивірусних заходів, щоб заохотити співробітників повернутися до роботи. Серед них: більш широке розповсюдження дезінфікуючих гелів та частіші ротації персоналу, щоб працівники могли мити руки.

Співробітників також приберуть із кімнати, де демонструється "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі – вони будуть присутні лише біля входів до кімнати.

Нагадаємо, у Франції жертвами нового коронавірусу стали чотири людини.

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