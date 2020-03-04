Музей Лувра відновив роботу після кількаденного закриття через коронавірус
Музей Лувра відновлює роботу після того як його керівництво вжило заходів для зменшення побоювань працівників щодо зараження коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Співробітники музею Лувра, які залишилися без роботи з неділі через страх заразитися коронавірусом, проголосували в середу за відновлення роботи, що дозволило найпопулярнішому світовому музею відкрити свої двері в другій половині дня.
Керівництво представило цілий ряд нових антивірусних заходів, щоб заохотити співробітників повернутися до роботи. Серед них: більш широке розповсюдження дезінфікуючих гелів та частіші ротації персоналу, щоб працівники могли мити руки.
Співробітників також приберуть із кімнати, де демонструється "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі – вони будуть присутні лише біля входів до кімнати.
Нагадаємо, у Франції жертвами нового коронавірусу стали чотири людини.