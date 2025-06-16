ЗМІ: Іран сигналізував, що готовий повернутись до переговорів зі США про ядерну угоду

Іран терміново сигналізував про те, що прагне припинення воєнних дій і відновлення переговорів щодо своєї ядерної програми, надсилаючи повідомлення Ізраїлю та США через арабських посередників.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Wall Street Journal.

На тлі жорстокої повітряної кампанії Ізраїлю Тегеран повідомив арабським представникам, що готовий повернутися за стіл переговорів, якщо США не приєднаються до ізраїльської атаки, заявили співрозмовники видання.

Вони також передали Ізраїлю повідомлення, в якому зазначили, що в інтересах обох сторін стримати насильство.

Забезпечення тимчасової перерви могло б дати Ірану перепочинок для перегрупування сил і посилення міжнародного тиску на Ізраїль. Також для Тегерана було б виграшним варіантом утримання США від використання в бойових діях військових засобів, здатних знищити підземні укриття.

Іран також повідомив арабським посадовцям, що може прискорити свою ядерну програму і розширити масштаби війни, якщо не буде перспектив відновлення переговорів із США.

За словами арабських посередників, немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в ядерних переговорах.

Дипломатичні зусилля, очолювані адміністрацією Трампа, були зупинені через відмову Ірану припинити збагачення урану перед тим, як переговори були перервані атаками Ізраїлю минулого тижня.

Ще напередодні Іран відкинув можливість продовження переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, посилаючись на підтримку американцями Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що Іран та Ізраїль укладуть мирну угоду за його сприяння.