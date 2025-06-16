СМИ: Иран сигнализировал, что готов вернуться к переговорам с США о ядерной сделке

Иран срочно сигнализировал о том, что стремится к прекращению военных действий и возобновлению переговоров по своей ядерной программе, направив сообщение Израилю и США через арабских посредников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Wall Street Journal.

На фоне жестокой воздушной кампании Израиля Тегеран сообщил арабским представителям, что готов вернуться за стол переговоров, если США не присоединятся к израильской атаке, заявили собеседники издания.

Они также передали Израилю сообщение, в котором отметили, что в интересах обеих сторон сдержать насилие.

Обеспечение временного перерыва могло бы дать Ирану передышку для перегруппировки сил и усиления международного давления на Израиль. Также для Тегерана было бы выгодным вариантом воздержание США от использования в боевых действиях военных средств, способных уничтожить подземные укрытия.

Иран также сообщил арабским чиновникам, что может ускорить свою ядерную программу и расширить масштабы войны, если не будет перспектив возобновления переговоров с США.

По словам арабских посредников, нет никаких признаков того, что Иран готов пойти на новые уступки в ядерных переговорах.

Дипломатические усилия, возглавляемые администрацией Трампа, были остановлены из-за отказа Ирана прекратить обогащение урана перед тем, как переговоры были прерваны атаками Израиля на прошлой неделе.

Еще накануне Иран отверг возможность продолжения переговоров с США по своей ядерной программе, ссылаясь на поддержку американцами Израиля.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Иран и Израиль заключат мирное соглашение при его содействии.