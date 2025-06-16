ЄС на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму та Севастополя

Рада Європейського Союзу продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополь до 23 червня 2026 року.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС у понеділок, пише "Європейська правда".

Санкції ЄС вперше були введені у червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт товарів із незаконно анексованого Криму чи Севастополя до Європейського Союзу, а також заборону на інфраструктурні та фінансові інвестиції і надання туристичних послуг у цих регіонах.

Крім того, забороняється експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання на території Криму у сферах транспорту, телекомунікацій та енергетики. Обмеження також стосуються постачання обладнання для розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Європейський Союз вкотре підтвердив, що не визнає і рішуче засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя як порушення міжнародного права. Брюссель наголосив, що анексія суперечить основоположним принципам міжнародної спільноти.

У заяві Ради ЄС наголошується, що з 2022 року Росія ще більше порушує суверенітет і територіальну цілісність України, розв’язавши неспровоковану та невиправдану війну.

Нагадаємо, зараз ЄС готує 18-тий пакт санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. У проєкт увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Водночас стало відомо, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту, оскільки цю ініціативу, швидше за все, не підтримає "Група семи".

Європейська комісія запропонувала додати до проєкту 18-го пакета санкцій додаткові заходи проти Білорусі та санкції щодо програмного забезпечення, яке використовують російські банки.