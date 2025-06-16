ЕС на год продлил санкции за аннексию Россией Крыма и Севастополя

Совет Европейского Союза продлил санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополь до 23 июня 2026 года.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

Санкции ЕС впервые были введены в июне 2014 года. Они включают запрет на импорт товаров из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя в Европейский Союз, а также запрет на инфраструктурные и финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг в этих регионах.

Кроме того, запрещается экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования на территории Крыма в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Ограничения также касаются поставок оборудования для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Европейский Союз в очередной раз подтвердил, что не признает и решительно осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя как нарушение международного права. Брюссель подчеркнул, что аннексия противоречит основополагающим принципам международного сообщества.

В заявлении Совета ЕС отмечается, что с 2022 года Россия еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, развязав неспровоцированную и неоправданную войну.

Напомним, сейчас ЕС готовит 18-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. В проект вошло предложение снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

В то же время стало известно, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит "Группа семи".

Европейская комиссия предложила добавить в проект 18-го пакета санкций дополнительные меры против Беларуси и санкции в отношении программного обеспечения, которое используют российские банки.