Чехія відзвітувала про підготовку 18 українських пілотів цивільної авіації

У Чехії в четвер завершилась дворічна програма, у межах якої підготовку пройшли 18 пілотів цивільної авіації з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє чеське Міністерство закордонних справ.

Програма з підготовки пілотів для України стартувала у червні 2023 року і тривала до травня 2025-го.

Загальний бюджет програми склав 22 мільйони крон (близько 1 мільйона євро), з яких 15 мільйонів надало Міністерство закордонних справ Чехії, 5 мільйонів – Міністерство промисловості та торгівлі і 2 мільйони – Міністерство освіти.

До проєкту долучився Чеський технічний університет у Празі, який підготував навчальні матеріали відповідно до європейських стандартів та провів порівняльний аналіз українських навчальних програм.

Практична частина відбувалася в авіаційній школі F-AIR на аеродромах у Карлових Варах та Бенешові.

Після закінчення навчання українці склали теоретичні та практичні іспити перед чеським Управлінням цивільної авіації та отримали європейський сертифікат Commercial Pilot Licence з кваліфікаціями IR, MEP та ATPL Theory.

"Ці ліцензії дають право на здійснення професійної діяльності пілота не тільки в ЄС, але й в Україні та більшості інших країн світу", – пояснюють у МЗС Чехії.

Коментуючи завершення програми, чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський пообіцяв, що Прага "продовжуватиме цю форму співпраці і надалі".

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль та глава уряду Чехії Петр Фіала домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів винищувачів F-16.