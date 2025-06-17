В Чехии готовы продлить программу поставок боеприпасов Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна готова продлить программу поставок боеприпасов Украине до следующего года, поскольку Европа спешит усилить поддержку Киева.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Липавский заявил, что усилия страны по закупке боеприпасов во всем мире за счет финансирования союзников стали "переломным моментом" на поле боя.

По его словам, сейчас украинские войска отвечают одним выстрелом на два выстрела России, тогда как в начале войны в феврале 2022 года это соотношение было 1 к 10.

"Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но абсолютно решающим является сохранение политической поддержки инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии", – заявил Липавский и подчеркнул, что его страна подготовила 9 тысяч украинских солдат и планирует обучить пилотов.

Кроме этого, чешский топ-дипломат упомянул о цели увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП в течение следующих пяти лет, если правительство будет переизбрано.

"Даже это достаточно амбициозный план, потому что нам нужно найти бюджетные ресурсы, а в то же время мы не хотим, например, повышать налоги. Это будет нелегкая дискуссия", – отметил он.

Липавский добавил, что Европа теперь четко понимает, что под руководством Германии, Великобритании и Франции должна быть способной заботиться о своей безопасности.

"Мы должны быть готовыми, мы должны быть едиными, и мы должны иметь сильные армии, чтобы Россия даже не думала об этом", – подытожил глава внешнеполитического ведомства Чехии.

Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал, что в рамках "чешской инициативы" по покупке снарядов для Украины по всему миру уже начали готовить поставки на 2026 год.

После встречи с Павелом в начале мая в Праге президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Чехия работают над созданием украинско-чешской школы F-16.

Также недавно в Чехии завершилась двухлетняя программа, в рамках которой подготовку прошли 18 пилотов гражданской авиации из Украины.