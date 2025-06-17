МЗС: Путін свідомо вдарив під час саміту G7, щоб продемонструвати слабкість лідерів

У МЗС України заявили, що лідер РФ Владімір Путін навмисне віддав наказ здійснити черговий масований комбінований обстріл українських міст під час саміту G7, щоб показати лідерів слабкими.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюднені у вівторок, пише "Європейська правда".

МЗС відзначило, що вимагає від світової спільноти рішуче засудити черговий масований комбінований обстріл українських міст, здійснений Росією в ніч на 17 червня, та здійснити конкретні кроки для посилення тиску на РФ.

Агресор, зазначили у міністерстві, застосував проти України 440 дронів і 32 ракети. Атака стала однією з наймасштабніших за час повномасштабного російського вторгнення. У Києві відомо про десятки загиблих та сотні постраждалих цивільних людей. Ще одна жінка загинула в Одесі.

"Переконані, що Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту Групи семи, аби виставити лідерів країн Групи семи слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед до зусиль США", – йдеться у заяві МЗС України.

У міністерстві підкреслили, що посилення санкцій, зокрема в енергетичному та банківському секторах, а також зміцнення оборонних спроможностей України сприятимуть просуванню до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру.

Україна, заявили у МЗС, закликає партнерів завдати удару по російській воєнній машині та знизити стелю ціни на російську нафту з 60 до 30 доларів США за барель.

Також у МЗС закликали прискорити постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, NASAMS, IRIS/T, а також додаткових боєприпасів до них.

"Україна вдячна партнерам за підтримку в протидії агресії та наближенні миру. Очікуємо від саміту лідерів Групи семи, самітів ЄС і НАТО рішучих кроків, які зміцнять Україну та наблизять перемогу справедливості над злом", – йдеться у заяві.

На масштабний обстріл в ніч проти 17 червня відреагували посли Німеччини і Британії, а також країн Балтії.