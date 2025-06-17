МИД: Путин сознательно ударил во время саммита G7, чтобы продемонстрировать слабость лидеров

В МИД Украины заявили, что лидер РФ Владимир Путин умышленно отдал приказ осуществить очередной массированный комбинированный обстрел украинских городов во время саммита G7, чтобы показать лидеров слабыми.

Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном во вторник, пишет "Европейская правда".

МИД отметил, что требует от мирового сообщества решительно осудить очередной массированный комбинированный обстрел украинских городов, осуществленный Россией в ночь на 17 июня, и осуществить конкретные шаги для усиления давления на РФ.

Агрессор, отметили в министерстве, применил против Украины 440 дронов и 32 ракеты. Атака стала одной из самых масштабных за время полномасштабного российского вторжения. В Киеве известно о десятках погибших и сотнях пострадавших гражданских людей. Еще одна женщина погибла в Одессе.

"Убеждены, что Путин сознательно приказал осуществить этот обстрел именно во время саммита Группы семи, чтобы выставить лидеров стран Группы семи слабыми. Он сознательно демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям, прежде всего к усилиям США", – говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве подчеркнули, что усиление санкций, в частности в энергетическом и банковском секторах, а также укрепление оборонных возможностей Украины будут способствовать продвижению к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.

Украина, заявили в МИД, призывает партнеров нанести удар по российской военной машине и снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 30 долларов США за баррель.

Также в МИД призвали ускорить поставки Украине современных систем противовоздушной обороны, в частности систем Patriot, NASAMS, IRIS/T, а также дополнительных боеприпасов к ним.

"Украина благодарна партнерам за поддержку в противодействии агрессии и приближении мира. Ожидаем от саммита лидеров "Группы семи", саммитов ЕС и НАТО решительных шагов, которые усилят Украину и приблизят победу справедливости над злом", – говорится в заявлении.

На масштабный обстрел в ночь на 17 июня отреагировали послы Германии и Британии, а также стран Балтии.