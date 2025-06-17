ЄС активував спецмеханізм для евакуації громадян з Близького Сходу

У відповідь на ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном Європейський Союз у вівторок активував Механізм цивільного захисту (CPM), щоб допомогти країнам-членам евакуювати своїх громадян з регіону.

Як пише "Європейська правда", про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас після термінової зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, її цитує Euractiv.

Механізм цивільного захисту ЄС було створено для координації допомоги громадянам у надзвичайних ситуаціях – як природного, так і безпекового характеру.

"Ми активували Механізм цивільного захисту і допомагаємо країнам-членам ЄС евакуювати своїх громадян, які бажають виїхати", – заявила Каллас.

Вона також повідомила, що ЄС направить експертів до регіону, а військово-морська місія ЄС у Червоному морі під назвою ASPIDES продовжить захищати цивільні торговельні судна.

Ці дії відбуваються на тлі активної евакуації, яку вже розпочали окремі країни-члени ЄС.

Окрім евакуаційних заходів, конкретних рішень щодо військового конфлікту міністри ЄС у вівторок не ухвалили.

"Ми всі погодилися, що необхідна якнайшвидша деескалація", – зазначила Каллас, але водночас наголосила, що Євросоюз "не може бути поблажливим, коли Іран пришвидшує свою ядерну програму".

Раніше Кіпр заявив, що допоможе з евакуацією громадян кількох країн ЄС з Близького Сходу.