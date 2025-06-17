ЕС активировал спецмеханизм для эвакуации граждан из Ближнего Востока

В ответ на эскалацию конфликта между Израилем и Ираном Европейский Союз во вторник активировал Механизм гражданской защиты (CPM), чтобы помочь странам-членам эвакуировать своих граждан из региона.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после срочной встречи министров иностранных дел ЕС, ее цитирует Euractiv.

Механизм гражданской защиты ЕС был создан для координации помощи гражданам в чрезвычайных ситуациях – как природного, так и безопасности характера.

"Мы активировали Механизм гражданской защиты и помогаем странам-членам ЕС эвакуировать своих граждан, которые желают выехать", – заявила Каллас.

Она также сообщила, что ЕС направит экспертов в регион, а военно-морская миссия ЕС в Красном море под названием ASPIDES продолжит защищать гражданские торговые суда.

Эти действия происходят на фоне активной эвакуации, которую уже начали отдельные страны-члены ЕС.

Кроме эвакуационных мер, конкретных решений по военному конфликту министры ЕС во вторник не приняли.

"Мы все согласились, что необходима скорейшая деэскалация", – отметила Каллас, но в то же время подчеркнула, что Евросоюз "не может быть снисходительным, когда Иран ускоряет свою ядерную программу".

Ранее Кипр заявил, что поможет с эвакуацией граждан нескольких стран ЕС с Ближнего Востока.