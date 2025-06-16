Кіпр допоможе з евакуацією громадян кількох країн ЄС з Близького Сходу

Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що його держава отримала запити від кількох держав Європейського Союзу про допомогу в евакуації з Близького Сходу.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Reuters.

За словами Комбоса, Кіпр отримав запити про допомогу в евакуації громадян Португалії та Словаччини з Близького Сходу.

"Є два активні запити. Очевидно, що це (евакуація. – Ред.) вкрай залежить від доступу їхніх громадян до сусідніх країн автомобільним транспортом", – додав глава кіпрського МЗС.

Минулого тижня Кіпр активував механізм для надання допомоги в евакуації громадян третіх країн з регіону Близького Сходу, якщо це буде необхідно.

Кіпр є найближчою до Близького Сходу країною-членом Європейського Союзу: звідти переліт до Лівану займає близько 35 хвилин. Тому він особливо гостро реагує на загострення в близькосхідному регіоні.

Днями на Кіпрі оголосили про запуск мобільного додатка SafeCY, за допомогою якого громадяни можуть знайти найближче укриття.