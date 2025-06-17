Литва розпочала евакуацію своїх громадян з Ізраїлю

У вівторок, 17 червня, у Тель-Авіві розпочалася евакуація громадян Литви з Ізраїлю.

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT, пише "Європейська правда".

У вівторок, 17 червня, три автобуси з литовськими, латвійськими та естонськими громадянами вирушили до Йорданії, звідки евакуйованих мають доправити до Вільнюса літаком.

За словами Вілмантаса Віткаускаса, керівника Національного центру управління кризами Литви, на евакуацію зареєструвалися 14 громадян Латвії.

"Точної кількості громадян Естонії я не згадаю, але серед пасажирів є також кілька громадян інших країн. Ми простягнули руку допомоги і нашим сусідам. В автобусах ще залишаються вільні місця, тож очікуємо, що літак буде заповнений повністю", – сказав він.

Він оцінив, що подорож до кордону з Йорданією може тривати від чотирьох до шести годин.

"Очікуємо, що до полудня або трохи пізніше всі пасажири досягнуть прикордонного пункту", – додав Віткаускас.

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас своєю чергою запевнив, що громадянам його країни не доведеться платити за евакуацію.

Він також підтвердив, що серед пасажирів, які нині прямують автобусом до Йорданії, є також громадяни Латвії, однак зазначив, що "офіційного запиту про співпрацю не надходило".

"Кожна країна вирішує такі питання самостійно. Деякі діють більш активно, інші ставляться до цього як до звичного процесу, з огляду на те, що кордони залишаються відкритими і іноземні громадяни можуть залишити Ізраїль самостійно", – додав Палуцкас.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Після того почався обмін ударами.

Про підготовку евакуації раніше заявила також Литва, також такі плани мають Чехія, Болгарія та Польща.

А 16 червня міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що його держава отримала запити від кількох держав Європейського Союзу про допомогу в евакуації з Близького Сходу.