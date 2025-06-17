Трамп каже, що хоче "справжнього вирішення" ядерної проблеми з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "справжнього кінця" ядерної проблеми з Іраном.

Як пише "Європейська правда", він заявив про це під час перельоту з Канади, де в понеділок брав участь у саміті країн "Групи семи", згідно з коментарями, опублікованими репортеркою CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі X.

Допис журналістки поширила також речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Трамп хоче "справжнього кінця" ядерної проблеми з Іраном і у вівторок вранці він буде в Ситуаційній кімнаті Білого дому, стежачи за розвитком подій на Близькому Сході.

"Я не казав, що прагну перемир'я", – сказав він на борту літака. Він заявив, що хоче "справжнього кінця", коли Іран "повністю відмовиться" від ядерної зброї.

Він передбачив, що ізраїльтяни не зменшать натиск на Іран: "Ви дізнаєтеся про це протягом наступних двох днів. Ви дізнаєтеся. Поки що ніхто не зменшив натиск".

На запитання про його думку щодо заклику до Тегерана евакуювати населення, він відповів, що хоче, "щоб люди були в безпеці".

Він повинен бути присутнім у Білому домі, а не в Канаді, де він може бути "добре обізнаним" і не повинен покладатися на телефони, щоб дізнатися, що відбувається, сказав він.

Щодо будь-якої загрози інтересам США, він сказав, що Іран знає, що не можна чіпати американських військових. США "жорстко відреагують, якщо вони щось зроблять нашим людям", сказав він.

Трамп відмовився сказати, чи надали йому голова Об'єднаного комітету начальників штабів і міністр оборони варіанти планів на випадок, якщо Іран атакує американські бази на Близькому Сході.

На запитання, чи знищить участь США іранську ядерну програму, він відповів, що сподівається, що ця програма "буде знищена задовго до цього".

Раніше Дональд Трамп грубо звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона у тому, що він не так зрозумів причину дострокового від’їзду Трампа з саміту G7, і натякнув, що це щось "набагато важливіше" за перемир’я на Близькому Сході.

Як повідомляли, Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, пояснивши це "зрозумілими причинами".