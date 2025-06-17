Трамп требует от Ирана "безоговорочной капитуляции" и пригрозил аятолле

Президент США Дональд Трамп разразился угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, что происходит на фоне эскалации Тегерана с Израилем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В серии постов на Truth Social Трамп заявил, что США имеют "полный и тотальный контроль над воздушным пространством Ирана" и знают местонахождение иранского верховного лидера.

"Он является легкой мишенью, но там он в безопасности – мы не собираемся его устранять (убивать!), по крайней мере пока. Но мы не хотим, чтобы ракеты попадали в гражданских или американских солдат", – отметил он, добавив, что "наше терпение иссякает".

В конце концов Трамп потребовал от Ирана "БЕСЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!" (авторская орфография сохранена. – Ред.).

Неизвестно, что именно побудило президента США резко усилить риторику в сторону Ирана. Но известно, что в связи с нынешним обострением на Ближнем Востоке он досрочно покинул саммит "Группы семи" в Канаде.

Он также подчеркнул, что стремится к "настоящему завершению" конфликта, включая полный сворачивание ядерной программы Ирана.