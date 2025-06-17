Венс каже, що Трамп може "вжити подальших заходів" проти Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у вівторок заявив, що президент Дональд Трамп може "вжити подальших заходів", аби завадити Ірану створити ядерну зброю.

Про це, як пише "Європейська правда", Венс написав у соцмережі Х.

Венс зазначив, що Дональд Трамп продемонстрував "надзвичайну стриманість", зосередивши увагу американських збройних сил на захисті американських військ і громадян.

Водночас, за його словами, Трамп може вирішити, що "необхідно вжити додаткових заходів, щоб покласти край збагаченню урану Іраном". "Остаточне рішення – за президентом", – підкреслив Венс.

Попри занепокоєння частини виборців щодо нового зовнішньополітичного конфлікту, Венс, який раніше виступав за обмежену міжнародну участь США, наголосив на довірі до Трампа.

"Люди мають право хвилюватися через зовнішні втручання після 25 років безглуздої зовнішньої політики. Але я вважаю, що президент заслужив певну довіру у цих питаннях. Він зацікавлений лише в тому, щоб використовувати американську армію в інтересах американського народу", – написав Венс.

У вівторок Трамп розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.

Невідомо, що саме спонукало президента США різко посилити риторику в бік Ірану. Але відомо, що у звʼязку з нинішнім загостренням на Близькому Сході він достроково залишив саміт "Групи семи" в Канаді.