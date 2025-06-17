Axios: Трамп "серьезно рассматривает" возможность удара по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

Об этом, как передает "Европейская правда", стало известно порталу Axios от трех американских чиновников.

По словам источников Axios, Трамп серьезно рассматривает возможность нанесения ударов США по иранским ядерным объектам, особенно по подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

Этот вопрос станет предметом обсуждения во время совещания в Ситуационной комнате во вторник, ради которого президент США досрочно завершил участие в саммите "Группы семи" в Канаде.

Как рассказали Axios два израильских чиновника, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и далее считают, что Трамп, вероятно, вступит в войну против Ирана в ближайшие дни.

До сих пор президент США публично заявлял о желании помочь "заключить соглашение" между Ираном и Израилем и возобновить переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе.

Но ранее во вторник Трамп неожиданно разразился угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.

А вице-президент США Джей Ди Венс во вторник заявил, что президент Дональд Трамп может "принять дальнейшие меры", чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие.