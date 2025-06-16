Ще одна країна ЄС підтримала вето Угорщини на відмову від енергоносіїв з РФ

Словаччина та Угорщина виявились двома країнами Європейського Союзу, які не підтримали висновки Ради ЄС щодо посилення енергетичної безпеки, зокрема за рахунок відмови від російських енергоносіїв.

Про це "Європейській правді" повідомило дипломатичне джерело ЄС, близьке до процесу.

За словами співрозмовника "ЄвроПравди", висновки Ради ЄС підтримали лише 25 держав-членів ЄС, тоді як Угорщина і Словаччина заявили, що не підтримують написане в документі.

У результаті висновки опублікували від імені лише 25 держав Євросоюзу, додало джерело.

Нагадаємо, в понеділок у Люксембурзі пройшло засідання Ради ЄС з енергетичних питань, на якій Рада обговорила поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які все ще продовжують купувати країни-члени.

За його підсумками й були опубліковані висновки, згідно з якими Європейський Союз сприяє "комплексній трансформації своїх енергетичних систем з метою забезпечення конкурентоспроможності, доступності, сталого розвитку та безпеки".

За даними ЗМІ, Брюссель цього тижня представить правові механізми для остаточного припинення імпорту російських викопних енергоносіїв до ЄС – проте боротьба з залежністю від російських ядерних технологій залишається важчим завданням.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Угорщина та Словаччина спільно відмовляються підтримувати рішення Ради ЄС.

Наприкінці травня вони відмовились поставити підпис під документом, підготованим для затвердження Радою ЄС, щодо посилення демократичної стійкості Європейського Союзу.