Австрия допускает возвращение к российскому в случае мира в Украине

В Австрии заявили, что ЕС должен быть открыт к возобновлению импорта российского природного газа, если между Россией и Украиной будет заключено мирное соглашение.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters во вторник, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия во вторник предложила законодательные меры для прекращения зависимости ЕС от российских энергоносителей до конца 2027 года.

"Мы систематически рассмотрим все предложения, а затем определимся с нашей позицией", – заявила журналистам по этому поводу госсекретарь по вопросам энергетики Элизабет Зегетнер относительно предложений.

"Но уже сейчас понятно, что когда война наконец закончится, мы должны учесть это в нашей оценке ситуации", – сказала она.

Дипломаты ЕС сообщили агентству, что Зегетнер во время закрытой встречи министров энергетики стран ЕС в понедельник подчеркнула необходимость пересмотреть запрет на импорт российского газа, если будет заключено мирное соглашение по Украине. Ни одна другая страна-член ЕС не высказала такого требования.

Во вторник ее офис опубликовал разъяснение, в котором говорится, что Австрия решительно осуждает вторжение России в Украину в 2022 году и поддерживает предложение о запрете импорта российского газа.

"Утверждение, что Австрия хочет снова импортировать российский газ после войны, не говоря уже о сейчас, является просто ложным", – говорится в заявлении.

Однако в нем добавлено, что в долгосрочной перспективе "ЕС должен оставить открытыми все варианты, чтобы переоценить ситуацию после окончания войны и иметь возможность и в дальнейшем обеспечивать безопасное и экономически эффективное энергоснабжение в будущем".

Венгрия и Словакия отклонили план запрета импорта российского газа. Предложения комиссии разработаны таким образом, чтобы они могли быть приняты в качестве закона по согласию квалифицированного большинства стран-членов ЕС. Это означает, что одна или две страны не смогут их заблокировать.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил в понедельник, что возобновление импорта российского газа в будущем, даже при условии заключения мирного соглашения в Украине, было бы "очень неразумным решением".

Россия все еще поставляет в ЕС около 19% газа, что меньше, чем примерно 45% до полномасштабного вторжения РФ в Украину.