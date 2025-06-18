Для охорони кордону з РФ Естонія закупила 20 нових позашляховиків

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) придбав 20 сучасних позашляховиків загальною вартістю 2 мільйони євро для патрулювання контрольної лінії на естонсько-російському кордоні та участі в операціях Європейського агентства з охорони кордонів Frontex.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Нові автомобілі тихіші та компактніші за попередні, а також оснащені сучасними технологічними рішеннями.

Вартість одного позашляховика з додатковим обладнанням становить близько 100 тисяч євро. 90% коштів на закупівлю виділено з бюджету Європейського Союзу. Частина старих позашляховиків, які ще придатні до експлуатації, буде передана Україні.

За словами представників відомства, поліпшення дорожньої інфраструктури на східному кордоні дозволило зробити акцент саме на технологічних оновленнях в нових автомобілях, з якими тепер знайомляться співробітники.

"Це як піти в перший клас – адже звичайна людина раніше не їздила на таких дорогих автомобілях. Все в новинку. Потрібно тестувати, пробувати. Перед використанням кожен зобов'язаний прочитати інструкцію. Зазвичай спочатку все чіпають, а потім читають, але треба робити навпаки. Ми за цим стежимо", – розповів оперативний керівник кордону Піуза Едгар Паул.

Раніше Центр оборонних інвестицій (RKIK) Естонії підписав контракт з угорською оборонною компанією Pro Patria Electronics на придбання радарних систем.

Крім того, уряд Естонії погодив збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП у 2026 році.