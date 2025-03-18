Естонія планує витрачати 5% від ВВП на оборону вже наступного року

Уряд Естонії погодив збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП у 2026 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив естонський прем’єр Крістен Міхал, якого цитує Postimees.

За його словами, уряд заслухав рекомендації командувача Сил оборони та міністра оборони, після чого підтримав їхні пропозиції і погодився на збільшення оборонних витрат.

"Ми схвалили принцип, що базовий рівень оборонного бюджету у 2026 році зросте щонайменше до 5% від ВВП. Нам необхідно зробити додаткові інвестиції. Найближчим часом ми почнемо переговори щодо державного бюджету для цього", – сказав Міхал.

Він наголосив, що Міністерство оборони отримало вказівку негайно почати підготовку додаткових закупівель.

Як зазначив очільник естонського уряду, мета збільшення оборонного бюджету – "зробити військову агресію проти нас неможливою".

"Загроза реальна. Ми досягнемо 5% наступного року. Найближчими роками цей показник може збільшитися і перевищити цей рівень", – підкреслив Міхал.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

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