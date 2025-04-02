Естонія закупить в Угорщини радари

Центр оборонних інвестицій (RKIK) Естонії підписав контракт з угорською оборонною компанією Pro Patria Electronics на придбання радарних систем.

Про це повідомляє Postimees, пише "Європейська правда".

Як зазначено, такі системи дадуть змогу значно поліпшити виявлення об'єктів, що летять низько, таких як безпілотники.

Радари дають змогу виявляти і відстежувати повітряні цілі без використання детектованих сигналів.

RKIK підтвердив факт придбання радарів в угорської компанії, але поки замовчує характеристики обладнання та інші аспекти закупівлі.

"Так, це правда, що ми придбали радари в угорської компанії. Вартість контракту, кількість радарів, їхнє розміщення та можливості не є публічною інформацією", – сказав речник RKIK Крісмар Росін.

За його словами, у найближчому майбутньому вся Естонія буде покрита системами, які даватимуть змогу виявляти повітряні цілі, що низько летять.

"(Ми) співпрацюватимемо в цьому напрямі з Департаментом поліції та прикордонної охорони", – додав Росін.

Генеральний директор угорської компанії Pro Patria Electronics Геза Сатмарі заявив, що угода з Естонією не тільки зміцнює угорський оборонний експорт, а й доводить високу якість технологій країни та її міжнародну конкурентоспроможність.

"Ми дуже пишаємося тим, що можемо принести в Балтійський регіон технологію, на 100% розроблену угорцями", – сказав Сатмарі.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що у країни є потреба в 12 нових військових кораблях.

Крім того, уряд Естонії погодив збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП у 2026 році.