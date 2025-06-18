Для охраны границы с РФ Эстония закупила 20 новых внедорожников

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) приобрел 20 современных внедорожников общей стоимостью 2 миллиона евро для патрулирования контрольной линии на эстонско-российской границе и участия в операциях Европейского агентства по охране границ Frontex.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Новые автомобили тише и компактнее предыдущих, а также оснащены современными технологическими решениями.

Стоимость одного внедорожника с дополнительным оборудованием составляет около 100 тысяч евро. 90% средств на закупку выделено из бюджета Европейского Союза. Часть старых внедорожников, которые еще пригодны к эксплуатации, будет передана Украине.

По словам представителей ведомства, улучшение дорожной инфраструктуры на восточной границе позволило сделать акцент именно на технологических обновлениях в новых автомобилях, с которыми теперь знакомятся сотрудники.

"Это как пойти в первый класс – ведь обычный человек раньше не ездил на таких дорогих автомобилях. Все в новинку. Нужно тестировать, пробовать. Перед использованием каждый обязан прочитать инструкцию. Обычно сначала все трогают, а потом читают, но надо делать наоборот. Мы за этим следим", – рассказал оперативный руководитель границы Пиуза Эдгар Паул.

Ранее Центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал контракт с венгерской оборонной компанией Pro Patria Electronics на приобретение радарных систем.

Кроме того, правительство Эстонии согласовало увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП в 2026 году.