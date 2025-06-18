"Не наша війна": у Конгресі США готують резолюцію, щоб зупинити Трампа від нападу на Іран

У Конгресі США було подано проєкт двопартійної резолюції, яка має на меті зупинити Дональда Трампа від нападу на Іран.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Республіканський конгресмен Палати представників Томас Массі об'єднався з політиками-демократами, такими як Александрія Окасіо-Кортес, утворивши несподіваний союз.

"Конституція не дозволяє виконавчій владі в односторонньому порядку вчиняти акт війни", – заявив Массі.

Массі додав: "Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Триваюча війна між Ізраїлем та Іраном не є нашою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої Конституції".

Резолюція повторює попередження, опубліковане трохи раніше сенатором-демократом Берні Сандерсом, який заявив, що потенційне рішення Трампа щодо удару по Ірану було б порушенням конституції.

ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

У вівторок Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.