"Не наша война": в Конгрессе США готовят резолюцию, чтобы остановить Трампа от нападения на Иран

В Конгрессе США был подан проект двухпартийной резолюции, цель которой – остановить Дональда Трампа от нападения на Иран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Республиканский конгрессмен Палаты представителей Томас Масси объединился с политиками-демократами, такими как Александрия Окасио-Кортес, образовав неожиданный союз.

"Конституция не позволяет исполнительной власти в одностороннем порядке совершать акт войны", – заявил Масси.

Масси добавил: "Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией".

Резолюция повторяет предупреждение, опубликованное чуть ранее сенатором-демократом Берни Сандерсом, который заявил, что потенциальное решение Трампа об ударе по Ирану было бы нарушением конституции.

СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

Во вторник Трамп неожиданно разродился угрозами в сторону Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.