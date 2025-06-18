В Латвии отпустили скандального депутата, который выступал в Сейме на русском

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) отпустила скандального депутата Алексея Росликова, применив к нему статус подозреваемого, а также избрав меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.

Об этом говорится в заявлении СГБ, которое приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

О задержании Росликова стало известно в понедельник, 16 июня. В тот же день спецслужбы допросили скандального депутата.

"Можем подтвердить, что Служба государственной безопасности сегодня, 16 июня, провела уголовно-процессуальные действия на четырех объектах, связанных с депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым, а также допросила его", – говорится в заявлении.

Ему присвоен статус подозреваемого и избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Пока СГБ воздерживается от более подробных комментариев, но служба будет предоставлять дополнительную информацию о ходе расследования "по мере развития уголовного процесса".

9 июня этого года Служба государственной безопасности открыла уголовное производство против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти.

5 июня бывшего депутата Сейма выгнали с заседания Сейма за грубость и выступление на русском языке.