У Латвії затримали політика, який виступав у Сеймі російською

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) затримала вранці в понеділок, 16 червня, колишнього депутата Сейму Алексєя Рослікова, який був обраний до Ризької міськради.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

9 червня цього року Служба державної безпеки відкрила кримінальне провадження проти Рослікова за підозрою в наданні допомоги державі-агресору Росії в її діях проти Латвії і розпалюванні національної ворожнечі і ненависті.

СДБ відкрила кримінальне провадження після оцінки заяв Рослікова на парламентській сесії 5 червня, а також інших його нещодавніх дій. Служба вже кілька разів попереджала депутата під час профілактичних бесід про передбачену кримінальну відповідальність.

СДБ встановила в діях Рослікова ознаки кримінальних злочинів, передбачених частиною 1 статті 81 і статтею 78 Кримінального закону, а саме: пособництво іноземній державі в діянні, спрямованому проти Латвійської Республіки, і розпалювання національної ворожнечі і ненависті.

За пособництво іноземній державі в діях, спрямованих проти Латвії, державні службовці несуть відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

5 червня колишнього депутата Сейму вигнали із засідання Сейму за грубість і розмову російською мовою.

Під час обговорення в парламенті проєкту рішення "Декларація про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом та її мовні наслідки" Росліков зголосився вийти на трибуну і виступити проти включення цього проєкту рішення до порядку денного. Наприкінці свого виступу він вигукнув фразу російською мовою, яка перекладається як "Наших більше, наша мова – російська!".

Після інциденту Росліков заявив Латвійському телебаченню, що не шкодує про скоєне. Це була його відповідь на обмеження його рідної мови, російської.

Центр державної мови розпочав процедуру адміністративного правопорушення щодо дій Рослікова. Державна поліція також розгляне скарги кількох депутатів Сейму на дії Рослікова. Однак з обранням до Ризької міської ради Росліков втратив мандат депутата Сейму, тому він більше не може бути покараний за ймовірне порушення етики.