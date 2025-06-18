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Макрон збере Раду з нацбезпеки через загострення на Близькому Сході

Новини — Середа, 18 червня 2025, 09:35 — Ірина Кутєлєва

Президент Франції Емманюель Макрон збере Раду з національної безпеки і оборони, щоб обговорити загострення між Ізраїлем та Іраном.

Заяву Макрона наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив французький президент, він збере Раду з нацбезпеки одразу після повернення з Канади, де він брав участь у саміті лідерів країн G7.

"Це засідання Ради оборони, друге з моменту початку конфлікту в п'ятницю, буде присвячене безпеці наших громадян, адаптації та розвитку загрози, а також можливим додатковим заходам, які необхідно вжити", – розповів Макрон.

ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

У вівторок Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.

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Макрон Близький Схід Ізраїль Іран
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