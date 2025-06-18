Макрон созовет Совет по национальной безопасности из-за обострения на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон созовет Совет по национальной безопасности и обороне, чтобы обсудить обострение между Израилем и Ираном.

Заявление Макрона приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Как отметил французский президент, он созовет Совет по нацбезопасности сразу после возвращения из Канады, где он участвовал в саммите лидеров стран G7.

"Это заседание Совета обороны, второе с момента начала конфликта в пятницу, будет посвящено безопасности наших граждан, адаптации и развитию угрозы, а также возможным дополнительным мерам, которые необходимо принять", – сказал Макрон.

СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

Во вторник Трамп неожиданно разразился угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.