В МИД Литвы вызвали представителя РФ из-за массированных ударов по Украине

Временный поверенный в делах РФ в Литве накануне был вызван в литовское Министерство иностранных дел из-за массированного удара по Киеву с десятками жертв.

Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

Представителю РФ был заявлен решительный протест в связи с интенсивными атаками российских вооруженных сил на мирное население Украины.

"От террористических ударов российских вооруженных сил, в ходе которых, вероятно, были использованы кассетные боеприпасы, пострадали жители Киева, Одессы, Запорожья и других регионов Украины", – подчеркнули в МИД Литвы.

В ноте протеста литовского МИД, среди прочего, обращается внимание на "особенно циничное" заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что все намеченные цели в Украине были уничтожены.

"В документе также подчеркивается, что акты агрессии, совершенные Россией против гражданского населения Украины, нарушают основные нормы международного гуманитарного права и являются военными преступлениями, за которые не применяется срок давности при привлечении виновных к ответственности", – добавили в ведомстве.

По последним официальным данным, число погибших в результате удара РФ по Киеву выросло до 23, еще более 100 человек пострадали.

На масштабный обстрел в ночь на 17 июня отреагировали послы Германии и Великобритании, а также стран Балтии.

В Госдепе США также осудили массированный удар РФ по Киеву.