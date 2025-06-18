Иран пугает "полномасштабной войной", если США присоединятся к конфликту на Ближнем Востоке

Любое вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для полномасштабной войны в регионе", заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаэль Багаэи.

Как сообщает "Европейская правда", заявление представителя иранского МИД приводит Sky News.

Это заявление появилось на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

"Любое вмешательство США станет причиной для развязывания полномасштабной войны в регионе", – сказал Багаэи.

На вопрос, считает ли он, что США могут контролировать своего союзника Израиль, Багаэи ответил: "Не очень".

Во вторник Трамп неожиданно разродился угрозами в сторону Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.

Тем временем СМИ заметили необычную активность самолетов США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.