ЗМІ помітили незвичну активність літаків США на тлі загострення на Близькому Сході

За останні три дні з американських баз до Європи було перекинуто щонайменше 30 військових літаків на тлі загострення на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє BBC Verify, пише "Європейська правда".

Всі літаки, про які йдеться, є військовими літаками-заправниками, що використовуються для дозаправки винищувачів і бомбардувальників.

За даними Flightradar24, щонайменше сім з них – всі моделі KC-135 – зробили зупинку на американських авіабазах в Іспанії, Шотландії та Англії.

Сім літаків, які відстежувала BBC Verify, продовжили політ і, згідно з даними системи відстеження польотів, у вівторок після обіду фіксувалися на схід від Сицилії. Шість літаків не мали зазначеного пункту призначення, один з них приземлився на грецькому острові Крит.

Переміщення відбувається на тлі ізраїльських атак на Іран. Неясно, чи пов'язані дії США безпосередньо з конфліктом, але один експерт повідомив BBC Verify, що польоти літаків-заправників є "вкрай незвичайними".

Джастін Бронк, старший аналітик аналітичного центру Royal United Services Institute (Rusi), заявив, що такі дії "явно натякають" на те, що США готують плани на випадок надзвичайних ситуацій для "підтримки інтенсивних бойових операцій" у регіоні в найближчі тижні.

Але колишній глава Збройних сил Ірландії віцеадмірал Марк Меллетт заявив, що ці дії можуть бути частиною ширшої політики "стратегічної невизначеності", яка може бути спрямована на те, щоб змусити Іран піти на поступки в переговорах щодо його ядерної програми.

Рух літаків відбувається на тлі повідомлень про те, що США також перевели авіаносець USS Nimitz з Південно-Китайського моря в напрямку Близького Сходу.

США також перекинули винищувачі F-16, F-22 і F-35 на бази в Близькому Сході, повідомляли ЗМІ. Літаки-заправники, які були перекинуті до Європи протягом останніх днів, можуть бути використані для дозаправки цих винищувачів.

Повідомляли також, що Британія вирішила відправити додаткові військові літаки та інші військові засоби на Близький Схід.

ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

У вівторок Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.