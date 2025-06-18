ЄС викликав посла Росії після побиття дипломатки у Владивостоці

Європейський Союз викликав посла Росії в Брюсселі для надання пояснень після того, як минулого місяця в місті Владивосток було скоєно напад на одного з посадовців ЄС.

Про це повідомив у середу, 18 червня, представник ЄС, передає агентство AP, пише "Європейська правда".

Як зазначається, напад на дипломата стався 26 травня. Його ім'я, національність та стан здоров'я не повідомляються. Німецьке видання Der Spiegel повідомило, що це була румунська жінка, яка прибула до міста з офіційною місією.

За даними німецького видання, на жінку напали, коли вона вийшла з готелю на ранкову прогулянку: до неї під'їхав автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків, вони їй погрожували, а потім побили. Видання зазначило, що чоловіки, ймовірно, працюють на російські силові структури.

"Ми засуджуємо будь-яке насильство проти дипломатів ЄС. Вони повинні мати можливість виконувати свої обов'язки без страху і залякування", – заявила речниця ЄС Анітта Гіппер.

Представника Росії в Брюсселі викликали "для надання пояснень". Більше подробиць не повідомляється.

"Безпека наших співробітників є надзвичайно важливою, і ми продовжимо переглядати заходи захисту нашого дипломатичного персоналу", – підсумувала Гіппер.

З початку повномасштабної війни Росії проти України посольства європейських країн все частіше стають об'єктом провокацій і актів вандалізму, але про побиття дипломатів досі не повідомлялось.